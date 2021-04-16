Женщина. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n153367-eks-chinovnica-lnr-smenila-familiu-chtoby-zalech-na-dno-v-ukraine-foto.html

Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшую чиновницу так называемой ЛНР, которая отвечала за пропагандистские мероприятия и была руководительницей фейкового управления культуры, молодежи и спорта г. Довжанский, который временно оккупирован пророссийскими террористами.

Сейчас ей готовится сообщение о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Сообщается, что правоохранителям удалось задержать злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала из оккупированной Луганщины в Россию, а потом вернулась в Украину с территории РФ — через пункт пропуска «Меловое». Пособница пророссийских оккупантов въезжала в Украину для того, чтобы сменить фамилию и «залечь на дно» в Украине.

Правоохранители установили, что женщина находилась на должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015—2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия. С 2015 года «чиновница» находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По процессуальному руководству прокуратуры Луганской области продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для сообщения злоумышленницы о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила механизм финансирования оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганщины. Дельцы незаконно отправляли в страну-агрессор продукцию захваченного боевиками украинского предприятия.