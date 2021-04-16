Первый электрокар пообещала Ferrari — когда ждать «зеленую» модель (ФОТО)https://racurs.ua/n153364-pervyy-elektrokar-poobeschali-ferrari-kogda-jdat-zelenuu-model-foto.htmlРакурс
Ferrari, известный итальянский автопроизводитель спорткаров, готовится выпустить свою «зеленую» модель с электрическим двигателем.
Новая модель уже находится на этапе разработки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что в компании собирались разработать технологию, которая позволит выпустить на рынок «выдающийся» электромобиль Ferrari, а нынешние технологии производитель назвал
«сырыми» и неподходящими. Но руководство бренда решило ускориться с созданием новой модели, поскольку уже в ближайшие годы для бренда может закрыться рынок Великобритании,
которая планирует запретить авто на традиционных двигателях.
Глава компании Джон Элканн заявил, что новый электрокар от Ferrari будет представлен уже в 2025 году. По его словам, этот автомобиль станет началом новой главы в истории бренда.
В дальнейшем Ferrari намерена заниматься выпуском подключаемых гибридов и вернуться к участию в гонке «24 часа Ле-Мана» с новым гиперкаром, который представят в 2023
году. Также в 2022 году будет запущен первый кроссовер бренда, разрабатываемый в рамках проекта Purosangue.
Судя по патентам, у первого электрокара Ferrari будет полный привод, по индивидуальному электромотору и редуктору для каждого колеса. Автомобиль, скорее всего, будет двухместным.
Напомним, ранее мы сообщали, что электроавтомобиль Dacia Spring, который называют самым дешевым электрокаром Европы, оказался не таким уж и дешевым. Стоимость автомобиля составляет 18 тыс. 100 евро (с НДС), по предзаказу автомобиль будет стоить 16 тыс. 800 евро. В некоторых государствах Европы благодаря субсидии авто будет стоить дешевле, в частности в Венгрии — 10 тыс. 900 евро.