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Ракурс
Ферарі. Фото: прес-служба компанії

Перший електрокар пообіцяла Ferrari — коли чекати на «зелену» модель (ФОТО)

16 кві 2021, 13:13
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Ferrari, відомий італійський автовиробник спорткарів, готується випустити свою «зелену» модель з електричним двигуном.

Нова модель вже знаходиться на етапі розробки. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ферарі. Фото: прес-служба компаніїЗазначається, що в компанії збиралися розробити технологію, яка дозволить випустити на ринок «видатний» електромобіль Ferrari, а нинішні технології виробник назвав «сирими». Але керівництво бренду вирішило прискоритися зі створенням нової моделі, оскільки вже в найближчі роки для бренду може закритися ринок Великої Британії, яка планує заборонити авто на традиційних двигунах.

Ферарі. Фото: прес-служба компаніїГлава компанії Джон Елканн заявив, що новий електрокар від Ferrari буде представлений вже у 2025 році. За його словами, цей автомобіль стане початком нової глави в історії бренду. Надалі Ferrari має намір займатися випуском гібридів і повернутися до участі в перегонах «24 години Ле-Мана» з новим гіперкаром, який представлять у 2023 році. Також у 2022 році буде запущено перший кросовер бренду, що розробляється в рамках проекту Purosangue.


Ферарі. Фото: прес-служба компаніїСудячи з патентів, у першого електрокара Ferrari буде повний привід, та індивідуальні електромотори і редуктори для кожного колеса. Автомобіль, швидше за все, буде двомісним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електроавтомобіль Dacia Spring, який називають найдешевшим електрокаром Європи, виявився не таким вже й дешевим. Вартість автомобіля складає 18 тис. 100 євро (з ПДВ), за попереднім замовленням автомобіль буде коштувати 16 тис. 800 євро. У деяких державах Європи завдяки субсидії авто коштуватиме дешевше, зокрема в Угорщині — 10 тис. 900 євро.

Джерело: Ракурс


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