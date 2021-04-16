Жінка. Фото: СБУ

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Служба безпеки України (СБУ) затримала колишню чиновницю так званої ЛНР, яка відповідала за пропагандистські заходи та була керівницею фейкового управління культури, молоді та спорту м. Довжанськ, яке тимчасово окуповане проросійськими терористами.

Наразі їй готується повідомлення про підозру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що правоохоронцям вдалося затримали зловмисницю під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої Луганщини до Росії, а потім повернулася до України з території РФ — через пункт пропуску «Мілове». Пособниця проросійських окупантів в’їжджала в Україну для того, аби змінити прізвище та «залягти на дно» в Україні.





Правоохоронці встановили, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015−2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи. З 2015 року «чиновниця» перебуває в розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для повідомлення зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України викрила механізм фінансування окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини. Ділки незаконно відправляли до країни-агресора продукцію захопленого бойовиками українського підприємства.