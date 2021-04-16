Шуфрич і «кіборги» — спікер ОПЗЖ готовий стати на коліна перед захисниками ДАП

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Нестор Шуфрич, один з провідних діячів партії «Опозиційна платформа — За життя» здивував неочікуваною заявою щодо воїнів Збройних сил України.

Близький до Віктора Медведчука нардеп заявив, що готовий стати на коліна перед «кіборгами» — колишніми захисниками донецького аеропорту.

Про це Шуфрич розповів 15 квітня в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1». Нардеп сперечався з колегою Іриною Верещук («Слуга народу»). Вона звинуватила Шуфрича у неповазі до українських військових.

Шуфрич відповів: «кіборгів» начебто здали у вересні 2014 року, коли підписали перші мінські угоди, але сказав, що готовий стати на коліна перед ними.

В студії Шуфричу запропонували зробити це під час програми, адже в студії за кілька метрів від нього сидів один із захисників аеропорту — нардеп з «Євросолідарності» Михайло Забродський. Утім, нардеп з ОПЗЖ ці слова проігнорував.

Раніше нардепа декілька разів били активісти за його причетність до Партії регіонів та «Опозиційного блоку». Наприклад, у вересні 2014 року Шуфрича побили в Одесі на сходах під будівлею облдержадміністрації.

Разом із ним був депутат Одеської облради Микола Скорик, колишній голова ОДА, який згодом став також нардепом від ОПЗЖ.

Частина телеграм-каналів переконує, що навесні 2021 року частина нардепів ОПЗЖ незадоволена тим, що їхній лідер Медведчук проводит відверто проросійську політику і цим «підставляє" решту.