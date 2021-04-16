ПриватБанк. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153371-pryvatbank-vystavlyat-na-prodaj-nacbank.html

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«ПриватБанк» виставлять на продаж уже найближчим часом. Національний банк України (НБУ) заявив про свої плани на продаж найбільшого банківського активу України.

За словами голови НБУ, «ПриватБанк» може зацікавити найпрестижніших міжнародних інвесторів. Про це глава Нацбанку Кирило Шевченко розповів в інтервʼю GlobalCapital.

Він заявив, що приватизація «ПриватБанку», якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, зокрема зі США та ЄС.

Сподіваємося, що через пʼять років частка держави на банківському ринку впаде з 55 до 25%. Цей процес допоможе українській банківській системі здобути більшу незалежність і буде сприяти роботі банків відповідно до ринкових принципів, — додав глава регулятора.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Приват24» для бізнесу найзручнішим сервісом на території України. «ПриватБанк» вирішив розширити функціонал інтернет-банкінгу й запустив єдиний мобільний додаток для фізичних осіб та підприємців, який розроблений на базі Privat24 для Android і iOS.