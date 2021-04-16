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Ракурс
ПриватБанк. Фото: УП

«ПриватБанк» выставят на продажу — Нацбанк

16 апр 2021, 14:22
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«ПриватБанк» выставят на продажу в ближайшее время. Национальный банк Украины (НБУ) заявил о своих планах на продажу крупнейшего банковского актива Украины.

По словам председателя НБУ, «ПриватБанк» может заинтересовать самых престижных международных инвесторов. Об этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал в интервью GlobalCapital.

Он заявил, что приватизация «ПриватБанка», которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в частности из США и ЕС.


Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55 до 25%. Этот процесс поможет украинской банковской системе получить большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами, — добавил глава регулятора.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Приват24» для бизнеса остается самым удобным сервисом на территории Украины. «ПриватБанк» решил расширить функционал интернет-банкинга и запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей, которое разработано на базе Privat24 для Android и iOS.

Источник: Ракурс


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