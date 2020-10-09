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Ракурс
"Приватбанк". Фото: Фокус

«ПриватБанк» приостановит работу — в чем причина

9 окт 2020, 21:56
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«ПриватБанк», популярный украинский банк, проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, чтобы обеспечить надежную работу во время праздников.

Таким образом в банке подготовятся к сезону скидок в известных интернет-магазинах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Технические работы состоятся 11 октября 2020. Банк проведет их в ночь с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов не проводят операции и отдыхают.


В период перезагрузки процессингового центра, 11 октября с 00.30 и до 07.30 часов утра, банк кратковременно запретит проведение транзакций по карточкам, работу «Приват24» для физических лиц и «Приват24» для бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Напомним, ранее мы сообщали, что ипотеку под 10% годовых запускает государственный «ПриватБанк». Сегодня в этом финучреждении сообщили условия программы, которая стартует с 1 июля. Кредитование жилья становится доступным, поскольку цена кредита для граждан существенно снижается и составит 9,99% годовых.

Источник: Ракурс


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