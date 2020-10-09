«ПриватБанк» тимчасово зупинить роботу — у чому причина

ПриватБанк. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n144955-pryvatbank-tymchasovo-zupynyt-robotu-u-chomu-prychyna.html

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«ПриватБанк», популярний український банк, проведе планове оновлення програмного забезпечення свого процесингового центру, щоб забезпечити надійну роботу під час свят та розпродажів.

Таким чином у банку підготуються до сезону знижок у відомих інтернет-магазинах. Про це повідомляє прес-служба банку.

Технологічні роботи відбудуться 11 жовтня 2020 року. Банк проведе їх у ніч з суботи на неділю, коли більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають.

У період перезавантаження процесингового центру, 11 жовтня з 00.30 і до 07.30 годин ранку, банк короткочасно перепинить проведення транзакцій по картках, роботу «Приват24» для фізичних осіб і «Приват24» для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що іпотеку під 10% річних запускає державний «ПриватБанк». Сьогодні у цій фінустанові повідомили умови програми, яка стартує з 1 липня. Кредитування купівлі житла стає доступнішим, оскільки ціна кредиту для громадян істотно знижується і становитиме 9,99% річних.