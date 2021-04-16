«Особый режим» на Пасху хочет ввести Минздрав. Фото: Громадське

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«Особый режим» на майские праздники и Пасху хотят ввести в Украине.

Кабмин не собирается усиливать карантинные мероприятия на период майских праздников, но усилит контроль за соблюдением уже действующих. Так называемый особый режим введут, поскольку сейчас украинцы страдают от британского и южноафриканского штаммов коронавируса, которые являются очень агрессивными и вызывают тяжелые симптомы. Об этом 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей, — отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что эпидемическая ситуация в Украине улучшается, а Закарпатская область и Прикарпатье уже покинули «красную» зону карантина. Прежде всего положительная динамика наблюдается в Киеве.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что несмотря на критическую ситуацию с коронавирусом необходимо искать компромисс на Пасху и майские праздники. Закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют.

В Минздраве прогнозировали, что на майские праздники будет наблюдаться снижение заболеваемости, но в случае проведения неконтролируемых массовых гуляний, ожидаемый спад обернется увеличением больных коронавирусом.