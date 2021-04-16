«Особливий режим» на Великдень хоче запровадити МОЗ. Фото: Громадське

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«Особливий режим» на травневі свята і Великдень хочуть запровадити в Україні.

Кабмін не збирається посилювати карантинні заходи на період травневих свят, але посилить контроль за дотриманням уже чинних. Так званий особливий режим запровадять, оскільки зараз українці потерпають від британського і південноафриканського штамів коронавірусу, які є дуже агресивними і викликають важкі симптоми. Про це 15 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб уже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей, — зазначив глава МОЗ.

Степанов додав, що епідемічна ситуація в Україні поліпшується, а Закарпатська область та Прикарпаття вже покинули «червону» зону карантину. Насамперед позитивна динаміка спостерігається в Києві.

Нагадаємо, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що попри критичну ситуацію з коронавірусом необхідно шукати компроміс на Великдень та травневі свята. Закривати храми на Великдень влада поки не планує.

У МОЗ прогнозували, що на травневі свята спостерігатиметься зниження захворюваності, але у разі проведення неконтрольованих масових гулянь, очікуваний спад обернеться збільшенням хворих на коронавірус.