Шуфрич и «киборги» — спикер ОПЗЖ готов встать на колени перед защитниками Донецкого аэропорта

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Нестор Шуфрич, один из ведущих деятелей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» удивил неожиданным заявлением по поводу воинов Вооруженных сил Украины.

Близкий к Виктору Медведчуку нардеп заявил, что готов стать на колени перед «киборгами» — бывшими защитниками донецкого аэропорта.

Об этом Шуфрич рассказал 15 апреля в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1». Нардеп спорил с коллегой Ириной Верещук («Слуга народа»). Она обвинила Шуфрича в неуважении к украинским военным.

Шуфрич ответил: «киборгов» якобы «сдали» в сентябре 2014 года, когда подписали первые минские соглашения, но сказал, что готов стать на колени перед ними.

В студии Шуфричу предложили сделать это во время программы, ведь в студии в нескольких метрах от него сидел один из защитников аэропорта — нардеп «Евросолидарности» Михаил Забродский. Впрочем, нардеп из ОПЗЖ эти слова проигнорировал.

Ранее нардепа несколько раз били активисты за его причастность к Партии регионов и «Оппозиционному блоку». Например, в сентябре 2014 года Шуфрича избили в Одессе на лестнице под зданием облгосадминистрации.

Вместе с ним был депутат Одесского облсовета Николай Скорик, бывший председатель ОГА, который впоследствии стал также нардепом от ОПЗЖ.

Часть телеграм-каналов убеждает, что весной 2021 года часть нардепов ОПЗЖ недовольна тем, что их лидер Медведчук проводит откровенно пророссийскую политику и этим «подставляет» остальных.