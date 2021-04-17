Літаки-винищувачі перекинула до Криму Росія під виглядом навчань

Літаки-винищувачі перекинула до Криму Росія під виглядом навчаньhttps://racurs.ua/ua/n153403-litaky-vynyschuvachi-perekynula-do-krymu-rosiya-pid-vyglyadom-navchan.htmlРакурс
В окупований Крим Міноборони Росії під виглядом навчань перекинуло понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків.
Літаки виконають ракетні пуски й бомбометання по морських цілях, повідомила прес-служба Південного військового округу РФ.
Йдеться про винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 та штурмовики Су-25СМ3. З ними в навчаннях будуть задіяні тактичні обʼєднання протиповітряної оборони.
За даними російських ЗМІ, в Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії. Десантні та артилерійські кораблі також братимуть участь в навчаннях.
Нагадаємо, військові кораблі США Roosevelt та Donald Cook не ввійшли в Чорне море, як це було раніше заплановано. Сполучені Штати Америки передумали відправляти свої кораблі в акваторію Чорного моря, бо це могло спровокувати посилення напруженості між Україною та Росією.