Літаки-винищувачі перекинула до Криму Росія під виглядом навчань. Фото: Арміяінформ

https://racurs.ua/ua/n153403-litaky-vynyschuvachi-perekynula-do-krymu-rosiya-pid-vyglyadom-navchan.html

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В окупований Крим Міноборони Росії під виглядом навчань перекинуло понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків.

Літаки виконають ракетні пуски й бомбометання по морських цілях, повідомила прес-служба Південного військового округу РФ.

Йдеться про винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 та штурмовики Су-25СМ3. З ними в навчаннях будуть задіяні тактичні обʼєднання протиповітряної оборони.

За даними російських ЗМІ, в Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії. Десантні та артилерійські кораблі також братимуть участь в навчаннях.

Нагадаємо, військові кораблі США Roosevelt та Donald Cook не ввійшли в Чорне море, як це було раніше заплановано. Сполучені Штати Америки передумали відправляти свої кораблі в акваторію Чорного моря, бо це могло спровокувати посилення напруженості між Україною та Росією.