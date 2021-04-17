Українського консула затримала ФСБ в Санкт-Петербурзі

https://racurs.ua/ua/n153402-ukrayinskogo-konsula-zatrymala-fsb-v-sankt-peterburzi.html

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Федеральна служба безпеки Росії затримала українського консула Олександра Сосонюка.

Його затримали нібито «при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ», повідомили журналістам у Центрі громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ.

Українського дипломата підозрюють в одержання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, — заявили в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше посольство України у Москві зазнало провокації — 30 та 31 березня невідомі обклеїли паркани біля дипмісії плакатами «Крим — це Росія» з фотографіями українських дипломатів, взятих з документів, що видає зовнішньополітичне відомство Росії.