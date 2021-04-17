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Ракурс
Українського консула затримала ФСБ в Санкт-Петербурзі

Українського консула затримала ФСБ в Санкт-Петербурзі

17 кві 2021, 10:01
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Федеральна служба безпеки Росії затримала українського консула Олександра Сосонюка.

Його затримали нібито «при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ», повідомили журналістам у Центрі громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ.

Українського дипломата підозрюють в одержання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.


Така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, — заявили в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше посольство України у Москві зазнало провокації — 30 та 31 березня невідомі обклеїли паркани біля дипмісії плакатами «Крим — це Росія» з фотографіями українських дипломатів, взятих з документів, що видає зовнішньополітичне відомство Росії.

Джерело: Ракурс


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