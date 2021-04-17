Украинского консула задержала ФСБ в Санкт-Петербурге

https://racurs.ua/n153402-ukrainskogo-konsula-zaderjala-fsb-v-sankt-peterburge.html

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Федеральная служба безопасности России задержала украинского консула Александра Сосонюка.

Его задержали якобы «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ», сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украинского дипломата подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, — заявили в спецслужбе.

Напомним, ранее посольство Украины в Москве подверглось провокации — 30 и 31 марта неизвестные обклеили заборы у дипмиссии плакатами «Крым — это Россия» с фотографиями украинских дипломатов, взятых из документов, которые выдает внешнеполитическое ведомство России.