Россия угрожает выслать 150 тыс. украинцев

https://racurs.ua/n153386-rossiya-ugrojaet-vyslat-150-tys-ukraincev.html

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МВД России угрожает выслать из страны тысячи нелегальных мигрантов из стран бывшего СССР.

Заместитель главы МВД РФ Александр Горовой предостерег нелегальных мигрантов от выдворения из России, потребовав от представителей стран СНГ «контролировать ситуацию самостоятельно».

Российские СМИ цитируют данные этого силового ведомства страны-агрессора: в России незаконно находятся более 300 тыс. граждан Узбекистана, более 200 тыс. уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов из Украины, Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана.

Горовой заявил, что с 18 марта российские силовики якобы прекратили наказывать уроженцев стран СНГ за нарушение миграционного режима, но, если их численность не сократится до 15 июня, то нарушители будут наказаны. Речь идет о выдворении из страны и запрете въезда в Россию.

Горовой отметил, что в РФ «задержались 152 тыс. граждан Украины».

Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того предусматривает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ, — цитируют российского чиновника росСМИ.

В 2012—2017 годах количество украинских трудовых мигрантов в России упало на треть, зато в Германии их стало больше в 4,2 раза. Об этом свидетельствует исследование VoxUkraine.