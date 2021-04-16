Росія погрожує вислати 150 тис. українців

https://racurs.ua/ua/n153386-rosiya-pogrojuie-vyslaty-150-tys-ukrayinciv.html

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МВС Росії погрожує вислати з країни тисячі нелегальних мігрантів з країн колишнього СРСР.

Заступник очільника МВС РФ Олександр Горовий застеріг нелегальних мігрантів від видворення з Росії, зажадавши від представників країн СНД «контролювати ситуацію самостійно».

Російські ЗМІ переказують дані цього силового відомства країни-агресора: в Росії незаконно перебувають понад 300 тис. громадян Узбекистану, більше 200 тис. уродженців Таджикистану, а також сотні тисяч мігрантів з України, Азербайджану, Вірменії, Киргизії і Казахстану.

Горовий зазначив, що з 18 березня росіяни припинили карати уродженців країн СНД за порушення міграційного режиму, але, якщо їхня чисельність не скоротиться до 15 червня, то порушники будуть покарані. Йдеться про видворення з країни і заборону в’їзду в Росію.

Горовий сказав, що в РФ «затрималися 152 тис. громадян України».

Якщо ми з вами цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до видворення та закриття кордонів, — цитують російського чиновника росЗМІ.

У 2012−2017 роках кількість українських трудових мігрантів у Росії впала на третину, натомість в Німеччині їх побільшало у 4,2 рази. Про це свідчить дослідження VoxUkraine.