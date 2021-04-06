Звезда сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер от рака мозга (ФОТО)https://racurs.ua/n152836-zvezda-seriala-chernobyl-pol-ritter-umer-ot-raka-mozga-foto.htmlРакурс
Британский актер Пол Риттер, звезда сериала HBO «Чернобыль», умер от рака мозга. Ему было 54 года. О смерти Риттера сообщил его представитель.
По его словам, актер скончался 5 апреля во своем доме в окружении жены и сыновей, сообщает The Guardian 6 апреля.
Кроме сериала «Чернобыль», в котором Риттер исполнил роль инженера Анатолия Дятлова, актер сыграл в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Странный случай с собакой ночью», «Аудиенция», «Время по Гринвичу», «Чисто английское убийство», «Ганнибал: Восхождение», «Пустая корона».
Также он снялся в шоу «Последнее королевство», «Код убийства» и «Большие надежды».
Риттер родился 5 марта 1956 года в Кенте. Сниматься начал в середине 1990-х годов.
«Ракурс» сообщал, что мини-сериал «Чернобыль» от американского телеканала НВО и британской телесети Sky получил три статуэтки Emmy.