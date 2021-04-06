Звезда сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер от рака мозга

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Ракурс

Британский актер Пол Риттер, звезда сериала HBO «Чернобыль», умер от рака мозга. Ему было 54 года. О смерти Риттера сообщил его представитель.

По его словам, актер скончался 5 апреля во своем доме в окружении жены и сыновей, сообщает The Guardian 6 апреля.

Кроме сериала «Чернобыль», в котором Риттер исполнил роль инженера Анатолия Дятлова, актер сыграл в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Странный случай с собакой ночью», «Аудиенция», «Время по Гринвичу», «Чисто английское убийство», «Ганнибал: Восхождение», «Пустая корона».

Также он снялся в шоу «Последнее королевство», «Код убийства» и «Большие надежды».

Риттер родился 5 марта 1956 года в Кенте. Сниматься начал в середине 1990-х годов.

«Ракурс» сообщал, что мини-сериал «Чернобыль» от американского телеканала НВО и британской телесети Sky получил три статуэтки Emmy.