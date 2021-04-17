Помер український письменник і політик Володимир Яворівський

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Володимир Яворівський, відомий український письменник та громадсько-політичний діяч, помер 17 квітня на 79 році життя.

Відійшов у вічність Володимир Яворівський — український письменник, громадсько-політичний діяч, один із творців української незалежності. Співчуття рідним та близьким, — написав екс-депутат Львівської міської ради Ігор Телішевський на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Яворівський — український письменник, громадсько-політичний діяч, народний депутат України I, II, IV-VII скликань. Народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка на Вінниччині.

З 2001 року по 2011 рік очолював Національну спілку письменників України. Був одним із засновників Народного руху України та очолював всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Автор понад 10 романів, понад 20 збірок оповідань, нарисів та повістей. Лауреат державної премії України імені Тараса Шевченка за повість «Вічні Кортеліси».