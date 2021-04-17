Стратегическое решение – россияне изобрели водку из лишайника. Фото: https://businessviews.com.ua/ru/

https://racurs.ua/n153409-strategicheskoe-reshenie-rossiyane-izobreli-vodku-iz-lishaynika.html

Ракурс

Водку из лишайника случайно создали российские ученые.

Исследователи пытались создать лекарство для больных сахарным диабетом на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Эти лишайники обладают свойством выводить токсины из организма, сообщает РИА «Новости».

После этого ученые стали добавлять выделенные из растения олигосахариды в различные жидкости, в том числе в водку. Получившийся напиток сохранил свою крепость, однако лишился вредных свойств.

Ученые намерены сосредоточиться на изучении свойства ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Что касается производства водки, то это «дело будущего», считают они.

Для этого надо соответственным образом подготовиться, чтобы это можно было воплощать в реальную жизнь, — сказали российские исследователи.



Разработчики уже получили патент на технологию производства водки, при употреблении которой снижается постинтоксикационное действие в сравнении с обычным спиртным напитком.

Напомним, ранее мы сообщали, что алкоголь оказался самым популярным наркотиком 2020 года, а англичане и шотландцы в прошлом году чаще всего за другие народы напивались до состояния потери контроля.