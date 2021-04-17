Нардеп Мустафа Джемілєв. Фото: Mustafa Jemilev у Facebook

https://racurs.ua/ua/n153411-iermak-vymagav-vid-djemilieva-vyyty-z-ies-v-obmin-na-vyrishennya-pytannya-krymskyh-tatar.html

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Мустафа Джемілєв, лідер кримських татар та народний депутат від «Європейської солідарності», заявив про тиск з боку глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Єрмак вимагав від Джемілєва вийде з партії Петра Порошенка. У разі виконання цієї умови глава офісу Зеленського обіцяв вирішити питання кримських татар. Про це написав журналіст і заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв на власній сторінці у Facebook.

Гордість України — лідер кримського народу, легендарний борець за права людини в СРСР, друг Андрія Сахарова, радянський дисидент Мустафа Джемілєв — в ефірі телеканалу ATR розповів про те, що Андрій Єрмак поставив йому умову. Як тільки Мустафа-ага вийде з партії Порошенка — питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше, — йдеться в повідомленні.

Журналіст вважає, що це також вказує і на особу людини, яка заблокувала фінансування ATR.

Муждабаєв вважає, що Єрмак через таке ставлення до кримських татар повинен піти зі своєї посади. Також він нагадав, що свого часу глава Адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін теж ставив неприйнятні умови Мустафі Джемілєву.

Нагадаємо, прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через незаконне переслідування окупаційною владою Криму лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.