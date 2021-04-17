Росія вишле затриманого українського консула. Фото: gazeta.ru

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Затриманого в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Соснюка видворять з Росії.

Український дипломат повинен покинути територію Російської Федерації до четверга, 22 квітня. Також в Міністерство закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила. Про це 17 квітня заявили в МЗС РФ.

В дипломатичному відомстві країни-агресора заявили про те, що діяльність українського консула начебто завдавала шкоду інтересам нацбезпеки Росії.

Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року, — заявили в МЗС.



Тим часом заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі «Громадського радіо» заявив, що затримання українського консула в Росії було фактично нападом. Він відзначив, що російська спецура зробила вигляд, ніби не впізнала консула. За його словами, якщо РФ оголосить дипломата персоною нон-грата, Україна буде змушена так само дієво реагувати на цю провокацію.

Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі Федеральна служба безпеки Росії затримала українського консула Олександра Сосонюка нібито «при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ».