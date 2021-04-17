Відео затримання українського консула в Росії з’явилося в мережі

ФСБ оприлюднила відео затримання українського консула. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153417-video-zatrymannya-ukrayinskogo-konsula-v-rosiyi-z-yavylosya-v-mereji.html

Ракурс

Відео затримання в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка опублікувала російська спецслужба.

На відео, яке з’явилося в інтернеті, видно, як до Сосонюка в ресторані підходять співробітники Федеральної служби безпеки РФ та виводять його з закладу. Відео оприлюднив російський пропагандистський телеканал «РенТВ» у Telegram.

Згодом дипломата доставили в управління ФСБ. Вже там свідок, який представився продавцем телефонів, упізнав чоловіка. Він заявив, що Сосонюк нібито цікавився базою даних росіян.

Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, щодо машин, реєстраційні номери. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ, — цитує «Интерфакс» російську спецслужбу.

В МЗС України вже назвали інцидент із затриманням черговою провокацією. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна24» зазначив, що російські силовики не мали права затримувати дипломата.

Це ніщо інше як груба провокація, грубе порушення всіх норм Віденської конвенції. Наш дипломат абсолютно не міг жодним чином бути затриманим. Навіть більше, він не мав жодного відношення до дій, які йому інкримінують російські чиновники, — заявив він.



Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі Федеральна служба безпеки Росії затримала українського консула Олександра Сосонюка нібито «при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ». У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що дипломат повинен покинути територію Російської Федерації до 22 квітня.

Офіційний Київ не барився з відповіддю — Україна вирішила у відповідь вислати старшого дипломата посольства Росії. Громадянин країни-агресора повинен покинути територію України протягом 72 годин, починаючи з понеділка, 19 квітня.