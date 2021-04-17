МЗС України. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n153415-ukrayina-vysylaie-rosiyskogo-dyplomata-cherez-zatrymannya-ukrayinskogo-konsula-v-sankt-peterburzi.html

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Україна висилає російського дипломата через затримання у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

Старший дипломат посольства РФ повинен покинути територію України протягом 72 годин, починаючи з понеділка, 19 квітня. Про це 17 квітня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що Москва влаштовує провокації проти українських дипломатів на тлі ескалації ситуації біля українських кордонів та масованої антиукраїнської пропаганди. Також МЗС висловило протесту через затримання консула.

Такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною, — заявили в МЗС.



Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали українського консула Олександра Сосонюка. Російська спецура стверджувала, що дипломат нібито отримав від росіянина «інформацію закритого характеру». У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що український консул повинен покинути територію Російської Федерації до 22 квітня.

В українському МЗС заявили, що затримання було фактично нападом, звинуватили Москву в ще одній провокації. Будь-які надумані звинувачення проти Сосонюка Київ відкидає.