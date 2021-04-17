Погода в Україні. Фото: mi100.info

https://racurs.ua/ua/n153414-korotkochasni-doschi-ta-snig-pogoda-v-ukrayini-na-18-kvitnya-karta.html

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Погода в Україні 18 квітня здивує громадян мокрим снігом.

Короткочасні опади у виді мокрого снігу та дощу прогнозуються в західних областях. У північних областях та Донбасі обіцяють дощ. На решті території утримається хмарна погода. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° тепла до 7° тепла, а вдень повітря прогріється до 8−16° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 18 квітня буде з короткочасними дощами. Вночі температуру повітря прогнозують 5−7° тепла, а повітря прогріється до 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові у неділю буде дощовою впродовж доби. Температуру повітря вночі прогнозують 4−6° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 11−13° тепла.

Погода Одесі найближчої доби радуватиме теплом, очікується мінлива хмарність. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 3° до 5° тепла, а вдень обіцяють 1−13° вище нуля.

Погода у Львові завтра вдень буде дощовою, прогнозують і мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, а вдень обіцяють 8−10° вище нуля.

Погода в Карпатах 18 квітня буде з дощем та мокрим снігом. Температура повітря вночі від 1° тепла до 5° морозу, а вдень від 8−13° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 17 квітня буде сонячною на півдні та водночас дощовою на півночі. Температура повітря вдень прогнозувалася до 14° тепла.