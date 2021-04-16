Магнітна буря та заморозки – погода в Україні 17 квітня. Фото: Слово і діло

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Погода в Україні в суботу, 17 квітня, буде сонячною на півдні та водночас дощовою на півночі, вночі прогнозують заморозки.

Вітер південно-західний, південно-східний, 4−13 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 17 квітня буде дощовою. Температура повітря вночі очікується 5−7° вище нуля, вдень буде 9−11° тепла.

Погода в Харкові також очікується з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень буде 11−13° вище нуля.

Погода в Одесі очікується без істотних опадів. Температура вночі буде 3−5° з позначкою плюс, вдень очікується 11−13° тепла.

Погода у Львові буде з дощем та мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, вдень очікується 8−10° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах вночі очікується з дощем, а вдень опадів не прогнозують. Вночі буде 3−5° вище нуля, вдень прогнозують 10−12° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 квітня буде неспокійною, вночі очікується слабка магнітна буря.