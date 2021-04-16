Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Заморозки на вихідних прогнозують синоптики. Фото: Перший канал соціальних новин

Заморозки на вихідних прогнозують синоптики (КАРТА)

16 кві 2021, 15:58
999

Погода в Україні на вихідних 17−18 квітня погіршиться — синоптики попередили про заморозки.

Вночі 17 квітня у західних та південних областях, а 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−5° морозу. Про це повідомляє Гідрометцентр України

Рятувальники оголосили І рівень небезпеки, жовтий. 17 квітня у західних областях очікується дощ, подекуди з мокрим снігом, у центральних та південних областях — без істотних опадів.

Погода в Україні на 17 квітня. Карта: Гідрометцентр

18 квітня у північних та північно-східних областях очікується невеликий дощ, на решті території опадів не прогнозують.


Погода в Україні на 18 квітня. Карта: Гідрометцентр

У понеділок, 19 квітня, в більшості областей України переважатиме погода без істотних опадів, лише вдень у південній частині пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів