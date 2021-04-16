Заморозки на выходных прогнозируют синоптики

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Ракурс

Погода в Украине на выходных 17−18 апреля ухудшится — синоптики предупредили о заморозках.

Ночью 17 апреля в западных и южных областях, 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, прогнозируют заморозки 0−5° мороза на поверхности почвы. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Спасатели объявили І уровень опасности, желтый. 17 апреля в западных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом, в центральных и южных областях — без существенных осадков.

18 апреля в северных и северо-восточных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории осадков не прогнозируют.

В понедельник, 19 апреля, в большинстве областей Украины будет преобладать погода без существенных осадков, только днем ​​в южной части пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.