Зеленский объяснил, почему стал «милитаристским» президентом

Зеленский во время визита на Донбасс. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, объяснил, почему изменил взгляды с миротворческих на милитаристские решения проблемы войны на Донбассе.

В начале своего президентского срока Зеленский был более мирно настроенным, но впоследствии изменил свои взгляды. О причинах, которые превратили его в «милитаристского» президента, Зеленский рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica, 16 апреля сообщила пресс-служба Офиса президента.

Когда пытаешься прекратить войну, которая унесла уже около 14 тыс. жизней, то действительно становишься жестче. Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальное демократическое жизни, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны, — отметил глава государства.

Зеленский уверен, чтобы решить проблему Донбасса, необходимо выполнять те обязательства, о которых было договорено.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Figaro заявил о том, что Европа должна более благосклонно относиться к Украине, поскольку от нее зависит ситуация безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что «Украина не может чувствовать себя в ЕС и в НАТО как в гостях, а хочет быть своими».

Также Зеленский выразил надежду, что Кремль откажется от эскалации конфликта на Донбассе, поскольку это будет проигрышной ситуации для всех сторон. При этом президент подчеркнул, что в случае российского полномасштабного вторжения Украина будет бороться до конца за каждый сантиметр земли.