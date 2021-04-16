Путин передает власть экс-главе ФСБ Патрушеву - экс-однокурсник президента РФ

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Владимир Путин передает власть екс-глава ФСБ России, секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Такое мнение высказал бывший разведчик КГБ СССР, однокурсник президента России Юрий Швец. Он раскрыл детали междоусобных войн в Кремле.

Многие геополитические акции Кремля, которые в мире считаются внешнеполитическими, на самом деле вызваны сугубо внутренними причинами. Прежде всего — это тупая, подковерная борьба в Кремле за власть. Это привело к развалу СССР. Сейчас происходит что-то подобное. В России набирает темпы транзит власти от Путина, который плох, к другой группировке, которую некоторые называют «мобилизационной группой», я называю их просто заговорщиками. Это группа ФСБ во главе с Патрушевым, — отметил Швец и эфире передачи «Право на власть».

Он также заявил, что стратегическими вопросами РФ сейчас занимается Патрушев, в то время, как Путин занят «мусорными» вопросами и встречами с молодыми поэтами.

Обратите внимание, какие вопросы решает президент РФ в последнее время. Он никогда не занимался такими вопросами за 20 лет. Он решает вопросы, как убрать мусор в российских городах, как поступить в конфискованной древесиной, встречается с какими-то молодыми поэтами. А в это время Патрушев решает стратегические вопросы. Он дает глобальные интервью, в Крыму рассказывает о террористах. А если Путину надо что-то сказать, он посылает Пескова, которые дает интервью. Меня американская журналистка спросила: это что, теперь секретари государством управляют? Недавняя поездка главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и Путина в Тайгу свидетельствует об образовании двух лагерей — с одной стороны Шойгу и Путина, с другой стороны — Патрушев и ФСБ, — рассказал экс-разведчик КГБ СССР.

По его мнению, все маневры России сейчас являются отражением этой борьбы.