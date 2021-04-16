Епифаний. Фото: Радио Свобода

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Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), призвал украинцев не бояться российского агрессора, и заявил, что россияне распространяют среди украинцев «вирус страха», звеня оружием и увеличивая психологическое давление.

Он призвал верующих не падать духом и быть сильными. Об этом он заявил в своем посте на странице в Facebook.

Он напомнил украинцам, как в 2014 году молитвы церквей и единство народа, сила армии и мудрость дипломатов стали стеной против планов агрессора.

Как результат — мы сохранили государственность, завоевали духовную независимость, увековеченную в Томосе, завоевали международную поддержку, воспитали сильную молодежь, сумели сформировать мощную оборону на линии фронта и в сердцах миллионов соотечественников. Нет сомнения, победим и это нашествие. Наша церковь молится за освобождение от чужаков. Наши капелланы занимаются военными. Украинская церковь — с украинским народом, — заявил Епифаний.

Митрополит добавил, что безусловно верит в то, что Украина вернется к естественному состоянию человечества — миру.

Все мы стремимся к установлению справедливого мира. Мир — естественное состояние человечества. Господь Иисус Христос часто возвещал, как истину и пожелание: «Мир вам». Не сомневаюсь, что Украина, по милости Божией, получит мир, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус недавно оставил сиротами 13 детей в Киевской области, после смерти соучредителей детского дома семейного типа, вынужденных переселенцев из Макеевки Дианы Родиковои-Ермаковой и Владимира Родикова. Православная церковь Украины продолжит всесторонне заниматься этой семьей, позаботится о ее духовных и материальных потребностях.