Епіфаній. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n153376-ne-biytesya-virusu-strahu-epifaniy-zaklykav-viryan-ne-padaty-duhom-cherez-zagrozu-rf.html

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Митрополит Епіфаній, настоятель Православної церкви України (ПЦУ), закликав українців не боятися російського агресора, та заявив, що росіяни ширять серед українців «вірус страху», брязкаючи зброєю та збільшуючи психологічний тиск.

Він закликав вірян не падати духом та бути сильними. Про це він заявив у своєму дописі на сторінці в Facebook.

Він нагадав українцям, як у 2014 році молитви церков та єдність народу, сила армії та мудрість дипломатів стали стіною супроти планів агресора.

Як результат — ми зберегли державність, вибороли духовну незалежність, увічнену в Томосі, завоювали міжнародну підтримку, виховали сильну молодь, зуміли сформувати потужну оборону на лінії фронту й у серцях мільйонів співвітчизників. Немає сумніву, переможемо й цю навалу. Наша церква молиться за визволення від чужинців. Наші капелани опікуються військовими. Українська церква — з українським народом, — заявив Епіфаній.

Митрополит додав, що безперечно вірить у те, що Україна повернеться до природного стану людства — миру.

Всі ми прагнемо встановлення справедливого миру. Мир — природний стан людства. Господь Ісус Христос часто звіщав, як істину й побажання: «Мир вам». Не маю сумніву, що Україна, з милості Божої, здобуде мир, — додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус нещодавно залишив сиротами 13 дітей на Київщині, після смерті співзасновників дитячого будинку сімейного типу, вимушених переселенців із Макіївки Діани Родікової-Єрмакової та Володимира Родікова. Православна церква України продовжить всебічно опікуватися цією родиною, подбає про її духовні та матеріальні потреби.