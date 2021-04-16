https://racurs.ua/ua/n153375-kruasan-peretvoryvsya-na-strashnogo-zvira-i-trymav-u-strahu-jyteliv-krakova-foto.html

Ракурс

Курйозна історія, яка черговий раз доводить, що у страху великі очі, сталася у Польщі. Звичайний круасан, який застряг у гілках дерева, кілька діб лякав мешканців багатоквартирного будинку.



У Кракові жінка викликала службу захисту тварин, щоб зоозахисники забрали страшну істоту, яка сидить на дереві та загрожує мешканцям будинку вторгненням. Про те, чим закінчився виклик, розповіло Краківське товариство захисту тварин на своїй сторінці у Facebook.



Зоозахисникам зателефонувала схвильована пані, яка попросила зняти з дерева якусь дивну істоту, що вже кілька днів лякає людей. За її словами, мешканців будинку бояться навіть вікна відчинити, остерігаючись проникнення звіра в помешкання.



Інспектор спробував з’ясувати, що саме сидить на дереві, припустивши, що це може бути птах. Однак у відповідь жінка заперечила, заявивши, що воно «коричневе, сидить на дереві» і що це скоріш за все «лагун».



Зоозахисник не відразу зрозумів, що мова йде про ігуану (польською legwan), проте як тільки він вимовив це слово, жінка підтвердила його здогадки.

Так, ігуана! Вона вже два дні сидить, і всі її бояться! То коли ви приїдете за нею? — допитувалась вона.

В організації припустили, що, можливо, ігуана була домашнім улюбленцем, яка втекла з дому, або її викинули. Та було незрозуміло, як ящірка змогла прожити дві доби на вулиці при занадто низьких для себе температурах. Зоозахисники подумали, що може ігуана сидить нерухомо на дереві, бо вже померла.



Однак прибувши на місце, вони не побачили «ані ігуану, ані лагуна». Натомість виявили звичайний коричневий круасан, який застряг в гілках бузку. Ймовірно, хтось з місцевих жителів викинули його з вікна.





Це не запізнілий першотравневий жарт, а реальна історія — додали в пості зоозахисники.

Завжди варто повідомляти, якщо вас щось турбує. Краще перевірити та приємно розчаруватися, іноді (на жаль, дуже рідко) посміятися, ніж нічого не зробити — інакше це може призвести до трагедії, — зазначили в організації.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що вчені виявили найближчого родича динозаврів. Як з’ясувалось, ящірка туатара є єдиним спадкоємцем динозаврів з існуючих зараз тварин.