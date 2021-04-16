Прикордонники на Донбасі вчилися стримувати армію РФ. Фото: ДПСУ

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Навчання прикордонників України відбулися в Донецькій області.

Військовослужбовці, які виконують завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії, тренували оборонні дії. Під час висування в район навчань екіпажі бойових машин здійснили марш по пересіченій місцевості. Іспит весняним бездоріжжям пройшли водії та техніка, які доставили підрозділ у визначений район для маневрів. Про це 16 квітня повідомила прес-служба ДПСУ.

Прикордонники вправлялися зі стрільби з станкових та протитанкових гранатометів, а їх командири тренувались в управлінні вогнем при відбитті нападу противника. Також тренували й тактичні навчання — проводили навчання з охорони й оборони позицій, з обов’язковим облаштуванням польових укріплень. Крім того, вправлялися бійці ДПСУ й у тактичній медицині.

Нагадаємо, у квітні українські військові провели військові навчання на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. У межах навчань артилерійські і танкові резерви за сигналом висунулися в певні райони й вчилися протидіяти наступу умовного противника.