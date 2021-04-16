Пограничники на Донбассе учились сдерживать армию РФ. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n153374-pogranichniki-na-donbasse-uchilis-sderjivat-rossiyskuu-agressiu-foto-video.html

Ракурс

Учения пограничников Украины состоялись в Донецкой области.

Военнослужащие, выполняющие задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии, тренировали оборонительные действия. Во время выдвижения в район учений экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Экзамен по весеннему бездорожью прошли водители и техника, которые доставили подразделение в определенный район для маневров. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники упражнялись в стрельбе из станковых и противотанковых гранатометов, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника. Также тренировали и тактические учения — проводили учения по охране и обороне позиций, с обязательным обустройством полевых укреплений. Кроме того, упражнялись бойцы ГПСУ и в тактической медицине.

Напомним, в апреле украинские военные провели учения на админгранице с временно оккупированным Крымом. В рамках учений артиллерийские и танковые резервы по сигналу выдвинулись в определенные районы и учились противодействовать наступлению условного противника.