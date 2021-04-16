Круассан превратился в страшное существо и пугал жителей Кракова, фото: goodfon.ru

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Ракурс

Курьезная история, очередной раз доказывает, что у страха глаза велики, произошла в Польше. Обычный круассан, который застрял в ветвях дерева, несколько суток пугал жителей многоквартирного дома.



В Кракове женщина вызвала службу защиты животных, чтобы зоозащитники забрали страшное существо, которое сидит на дереве и угрожает жителям дома вторжением. О том, чем закончился вызов, рассказало Краковское общество защиты животных на своей странице в Facebook.



Зоозащитникам позвонила взволнованная дама, которая попросила снять с дерева какое-то странное существо, уже несколько дней пугающее людей. По ее словам, жители дома боятся даже окна открыть, опасаясь проникновения зверя в помещение.



Инспектор попытался выяснить, что именно сидит на дереве, предположив, что это может быть птица. Однако женщина не согласилась с ним, заявив, что оно «коричневое, сидит на дереве» и что это скорее всего «лагун».



Зоозащитник не сразу понял, что речь идет об игуане (на польском legwan), однако как только он произнес это слово, женщина подтвердила его догадки.

Да, игуана! Она уже два дня сидит, и все ее боятся! Так когда вы приедете за ней? — спрашивала она.

В организации предположили, что, возможно, игуана была домашним животным, сбежавшим из дома, или ее попросту выбросили. Но было непонятно, как ящерица смогла прожить двое суток на улице при слишком низких для нее температурах. Зоозащитники подумали, что может игуана сидит неподвижно на дереве, потому что умерла.



Однако прибыв на место, они не увидели «ни игуану, ни лагуна». Зато обнаружили обычный коричневый круассан, который застрял в ветвях сирени. Вероятно, кто-то из местных жителей выбросили его из окна.

Это не запоздалая первомайская шутка, а реальная история — добавили в посте зоозащитники.

Всегда стоит сообщать, если вас что-то беспокоит. Лучше проверить и приятно разочароваться, иногда (к сожалению, очень редко) посмеяться, чем ничего не сделать — иначе это может привести к трагедии, — отметили в организации.





Напомним, ранее «Ракурс» писал, что ученые обнаружили ближайшего родственника динозавров. Как выяснилось, ящерица туатара является единственным наследником динозавров из существующих сейчас животных.