Путін передає владу екс-главі ФСБ Патрушеву — однокурсник президента РФ

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Володимир Путін передає владу екс-главі ФСБ Росії, секретарю Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву. Таку думку висловив колишній розвідник КДБ СРСР, однокурсник президента Росії Юрій Швець. Він розкрив деталі міжусобиць Кремля.

Багато геополітичних акцій Кремля, які в світі сприймаються як зовнішньополітичні, насправді мають суто внутрішні причини. Перш за все — це примітивна, підкилимна боротьба за владу у Кремлі. Це призвело до розвалу СРСР. Зараз відбувається щось подібне. У Росії набирає темпи транзит влади від Путіна до іншого угруповання, котре деякі називають «мобілізаційною групою», я називаю їх просто змовниками. Це група ФСБ на чолі з Патрушевим, — зазначив Швець і ефірі передачі «Право на владу».

Він також заявив, що стратегічними питаннями РФ зараз займається Патрушев, в той час як Путін зайнятий «сміттєвими» питаннями і зустрічами з молодими поетами.

Зверніть увагу, які питання вирішує президент РФ останнім часом. Він ніколи не займався такими питаннями впродовж 20 років. Він вирішує питання, як прибрати сміття в російських містах, що вчинити з конфіскованою деревиною, зустрічається з якимись молодими поетами. А в цей час Патрушев вирішує стратегічні питання. Він дає глобальні інтерв’ю, в Криму розповідає про терористів. А якщо Путіну треба щось сказати, він посилає Пєскова, який дає інтерв’ю. Мене американська журналістка запитала: це що, тепер секретарі державою керують? Нещодавня поїздка глави Міноборони РФ Сергія Шойгу і Путіна в Тайгу свідчить про утворення двох таборів — з одного боку Шойгу і Путіна, з іншого боку — Патрушева і ФСБ, — розповів екс-розвідник КДБ СРСР.

На його думку, всі сьогоднішні дії Росії є відображенням цієї боротьби.