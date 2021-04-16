Зеленський пояснив, чому став «мілітаристським» президентом

Зеленський під час візиту на Донбас. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, пояснив, чому змінив погляди з миротворчих на мілітаристські щодо вирішення проблеми війни на Донбасі.

На початку свого президентського терміну Зеленський був більш мирно налаштованим, але згодом змінив свої погляди. Про причини, які перетворили його на «мілітаристського» президента, Зеленський розповів в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, 16 квітня повідомила прес-служба Офісу президента.

Коли намагаєшся припинити війну, яка забрала вже близько 14 тис. життів, то дійсно стаєш жорсткішим. Але це від упевненості: можна встановити мир, можна повернути нормальне демократичне життя, можна не допустити погіршення ситуації в нашому регіоні та розширення війни, — зазначив глава держави.

Зеленський упевнений, щоб розв’язати проблему Донбасу, необхідно виконувати ті зобов’язання, про які було домовлено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Figaro заявив про те, що Європа повинна більш прихильніше ставитися до України, оскільки від неї залежить безпекова ситуація у Європі. Глава держави наголосив, що «Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях, а хоче бути своїми».

Також Зеленський висловив сподівання, що Кремль відмовиться від ескалації конфлікту на Донбасі, оскільки це буде програшною ситуацію для усіх сторін. При цьому президент наголосив, що в разі російського повномасштабного вторгнення Україна боротиметься до кінця за кожен сантиметр землі.