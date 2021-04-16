Катастрофа літака МАУ була навмисною атакою Ірану – Данілов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153392-katastrofu-litaka-mau-bula-navmysnou-atakou-iranu-danilov.html

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Катастрофа літака МАУ була навмисною атакою Ірану, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

На його думку, Іран міг навмисно збити український літак, щоб зупинити військову ескалацію зі США. Про це Данілов заявив в інтерв’ю канадському виданню Globe and Mail.

Катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.

Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, досить дивує, ввічливо кажучи, — зазначив Данілов.

Він також не вірить, що катастрофа була випадковою.

Це було навмисно. Це була свідома атака, — підкреслив секретар РНБО.



При цьому видання відзначає, що влада Канади не підтримує позицію України, хоча і незадоволена версією Ірану про людський фактор.

Нагадаємо, «Боїнг» МАУ збили двома зенітними ракетами в іранському небі 8 січня 2020 року. Україна залишилася сама у розслідуванні збиття пасажирського літака, розповідав у лютому 2021 року заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.