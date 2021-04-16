Суд виніс вирок Олександру Волкову, фото: 4studio.com.ua

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Ракурс

Суд виніс вирок Олександру Волкову, обвинуваченому в організації викрадення й катування активістів Майдану. Це підсумок трирічного судового процесу.



У п’ятницю, 16 квітня, Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, якого визнали винним у викраденні, катуванні та вбивстві майданівця Юрія Вербицького, а також у викраденні та побитті активіста Майдану Ігоря Луценка. Про рішення суду повідомив сам потерпілий Луценко на своїй сторінці у Facebook.



За даними слідства, Волков організовував загони «тітушок» для протидії активістам Майдану та їхнього викрадення. Діяв він на замовлення українського бізнесмена Олексія Чеботарьова. «Кати Майдану» таким чином намагались дізнатися від своїх жертв про структуру протестного руху, його лідерів та джерела фінансування.



Зокрема, за даними прокуратури, Волков організував та контролював викрадення і катування Луценка та Вербицького — їх викрали з Олександрівської лікарні у січні 2014 року.



Майданівців вивезли до лісу, де сильно побили, а потім викинули в різних місцях лісосмуги. Луценку вдалося вижити, а Вербицький знепритомнів після катувань і помер від переохолодження.



Судовий процес над Волковим тривав три роки.

Це — рішення першої інстанції, і набере чинності не раніше, ніж відбудеться розгляд у апеляції, — зазначив Луценко.

Загалом у суді відкрито справи ще щодо шістьох осіб за фактом викрадення Луценка та вбивства Вербицького. Крім цього, ще 10 осіб перебувають у розшуку, серед них і сам організатор злочинного угрупування Чеботарьов.

Більшість викрадачів, а особливо з організаторів і спонсорів цього злочину, зараз ховає у себе Росія — каже Луценко.



Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що Офіс генпрокурора встановив ще одну особу, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час подій на Майдані у 2014 році.