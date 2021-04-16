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Ракурс
Суд вынес приговор Александру Волкову, фото: 4studio.com.ua

Палач Майдана Волков услышал приговор суда по делу об убийстве Вербицкого

16 апр 2021, 18:17
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Суд вынес приговор Александру Волкову, обвиняемому в организации похищения и пыток активистов Майдана. Это итог трехлетнего судебного процесса.

В пятницу, 16 апреля, Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, которого признали виновным в похищении, пытках и убийстве майдановца Юрия Вербицкого, а также в похищении и избиении активиста Майдана Игоря Луценко. О решении суда сообщил сам пострадавший Луценко на своей странице в Facebook.

По данным следствия, Волков организовывал отряды «титушок» для противодействия активистам Майдана и их похищения. Действовал он по заказу украинского бизнесмена Алексея Чеботарева. «Палачи Майдана» таким образом пытались узнать от своих жертв о структуре протестного движения, его лидерах и источниках финансирования.

В частности, по данным прокуратуры, Волков организовал и контролировал похищение и пытки Луценко и Вербицкого — их похитили из Александровской больницы в январе 2014 года.

Майдановцев вывезли в лес, где сильно избили, а затем выбросили в разных местах лесополосы. Луценко удалось выжить, а Вербицкий был без сознания после пыток и умер от переохлаждения.

Судебный процесс над Волковым продолжался три года.

Это — решение первой инстанции и вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апелляции, — отметил Луценко.

Всего в суде открыты дела еще относительно шести лиц по факту хищения Луценко и убийства Вербицкого. Кроме этого, еще 10 человек находятся в розыске, в том числе и сам организатор преступной группировки Чеботарев.

Большинство похитителей, а особенно из организаторов и спонсоров этого преступления, сейчас прячет у себя Россия — говорит Луценко.


Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что Офис генпрокурора установил еще одного человека, который принимал участие в похищении, незаконном лишении свободы и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время событий на Майдане в 2014 году.

Источник: Ракурс


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