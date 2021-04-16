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Ракурс
Зеленский в Париже назвал дату встречи советников «нормандской четверки» (ВИДЕО)

Зеленский в Париже назвал дату встречи советников «нормандской четверки» (ВИДЕО)

16 апр 2021, 17:41
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Владимир Зеленский, президент Украины, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

К переговорам через видеосвязь присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом Зеленский рассказал представителям украинских и иностранных СМИ в Париже.

Президент Украины рассказал, что во время разговора обсуждали осложнения ситуации на востоке Украины.

У нас было две части встречи, сначала с президентом Макроном, а затем на связи была госпожа Меркель. Подключение Путина не было, поэтому мне сложно сказать, чтобы я ему в таком случае сказал, но я заинтересован, чтобы это произошло, — сказал он.

19 апреля состоится встреча советников «нормандской четверки», заявил Зеленский.


Важно, что мы приближаемся к заседанию N4 («в нормандском формате»). 19 апреля будет заседание советников, будут обсуждаться кластеры, сделанные французской и немецкой стороной, с дополнением Украины, рассматривается и Россия. Эти кластеры — пошаговое выполнение минских договоренностей, — сказал президент Украины.

Источник: Ракурс


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