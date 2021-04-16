Зеленський у Парижі назвав дату зустрічі радників «нормандської четвірки» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153390-zelenskyy-peregovoryv-z-makronom-v-paryji-do-nyh-doluchylas-merkel-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.
До перемовин через відеозв’язок долучилася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це Зеленський розповів представникам українських та іноземних ЗМІ в Парижі.
Президент України розповів, що під час розмови обговорювали ускладнення ситуації на сході України.
У нас було дві частини зустрічі, спочатку з президентом Макроном, а потім на зв’язку була пані Меркель. Підключення пана Путіна не було, тому мені складно сказати, щоб я йому в такому разі сказав, але я зацікавлений, щоб це сталося, — сказав він.
19 квітня відбудеться зустріч радників «нормандської четвірки», заявив Зеленський.
Важливо, що ми наближаємось до засідання N4 («в нормандському форматі»). 19 квітня буде засідання радників, будуть обговорюватися кластери, зроблені французькою та німецькою стороною, з доповненням України, розглядається і Росія. Ці кластери — покрокове виконання мінських домовленостей, — сказав президент України.