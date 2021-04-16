Зеленський переговорив з Макроном в Парижі, до них долучилась Меркель (ВІДЕО)

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

До перемовин через відеозв’язок долучилася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це Зеленський розповів представникам українських та іноземних ЗМІ в Парижі.

Президент України розповів, що під час розмови обговорювали ускладнення ситуації на сході України.

У нас було дві частини зустрічі, спочатку з президентом Макроном, а потім на зв’язку була пані Меркель. Підключення пана Путіна не було, тому мені складно сказати, щоб я йому в такому разі сказав, але я зацікавлений, щоб це сталося, — сказав він.

19 квітня відбудеться зустріч радників «нормандської четвірки», заявив Зеленський.