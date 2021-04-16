Чи готова Україна протистояти Росії, оцінив генерал США

https://racurs.ua/ua/n153380-chy-gotova-ukrayina-protystoyaty-rosiyi-ocinyv-general-ssha.html

Ракурс

Чи готова Україна протистояти Росії, оцінив командувач Європейським командуванням Збройних сил США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Уолтерс. Раніше американське командування у Європі підвищило рівень загрози в Україні до статусу «потенційно неминучої» кризи.

Україна та її партнери у регіоні роблять все, що в силах задля зміцнення власних позицій. Якщо вторгнення РФ відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні, — зазначив генерал ВПС США під час слухань у Сенаті США через стягнення Москвою військ до кордонів України.

Американські законодавці цікавилися, наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну та чи могли б ЗСУ його відбити, зважаючи на наявність значної кількості російськомовних громадян у східних областях.

Я б це відніс у категорію: висока відданість державі Україна, — зауважив генерал ВПС США, зазначаючи, що громадяни України не сприймуть дії Росії як акт їхнього «визволення».

Уолтерс також додав, що американські військові та політики мали розмови з колегами в Україні і на високому рівні в Росії через високий рівень її активності на Донбасі і в Криму.

Водночас він зауважив, що сценарії потенційних дій РФ варто розглядати на закритому слуханні.