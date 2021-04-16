Готова ли Украина противостоять России, оценил генерал США

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Готова ли Украина противостоять России, оценил глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс. Ранее американское командование в Европе повысило уровень угрозы в Украине к статусу «потенциально неизбежного» кризиса.

Украина и ее партнеры в регионе делают все, что в силах для укрепления своих позиций. Если вторжение РФ состоится, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их армии, но и войсках их партнеров в регионе, — отметил генерал ВВС США во время слушаний в Сенате США, посвященным стягиванием Москвой сил к границам Украины.

Американские законодатели интересовались, насколько реальной является угроза российского вторжения в Украину и могли бы ВСУ его отбить, учитывая наличие значительного количества русскоязычных граждан в восточных областях.

Я бы это отнес в категорию: высокая преданность государству Украина, — отметил генерал ВВС США, констатируя, что граждане Украины не воспримут действия России как акт их «освобождения».

Уолтерс также добавил, что американские военные и политики беседовали с коллегами в Украине и на высоком уровне в России из-за высокого уровня ее активности на Донбассе и в Крыму.

В то же время он отметил, что сценарии потенциальных действий РФ следует рассматривать на закрытых слушаниях.