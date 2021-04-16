Експериментальну COVID-вакцинацію розпочали в Моршині. Фото:

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Пілотний проект із масової вакцинації від коронавірусу розпочали в Львівській області.

У курортному Моршині 16 квітня почали одночасно вакцинувати від COVID-19 більшу частину жителів міста. Експеримент проводиться в рамках пілотного проекту Міністерства охорони здоров’я. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Загалом у містечку мешкають 4 тис. 239 осіб. За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, вакцинація більшості населення міста дозволить створити максимально безпечні умови для людей, які прибувають до Моршина оздоровитися. Така експериментальна вакцинація дозволить створити 70% імунного прошарку.

Влада вже виділила для імунізації жителів Моршина 2 тис. 400 доз вакцини CoronaVac. В облдержадміністрації упевнені, що завдяки цьому проекту вдасться вивчити і проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремо взятому населеному пункті.

Нагадаємо, у Черкаській області за п’ять днів поспіль — з 10 по 14 квітня — не було зроблено жодного щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.