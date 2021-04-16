Зеленський назвав, хто з лідерів його надихає

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, напередодні візиту до Парижа 16 квітня дав інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, в якому розповів, хто зі світових лідерів його надихає.

Я переконаний, що якби Стів Джобс (засновник корпорації Apple — ред.) пішов у політику, його також ненавиділо б багато людей, але він точно зробив би щось проривне. Якби Ілон Маск (винахідник, засновник SpaceX, Tesla — ред.) не запускав ракети, а вирішив займатися спортом, — він став би непоганим вчителем для плавця Майкла Фелпса. Тобто це просто видатні люди, — цитує главу держави Офіс президента України.

На думку Зеленського, планету обертають з великою швидкістю проривні люди, які змушують весь світ змінюватися.

Рузвельт напевно був такою людиною. Але я не можу оцінити лише по книжках, бо є успіх, і цей успіх розділяють тільки ті люди, які були поруч у той момент. Я не знаю, коли Черчилль (прем'єр Великої Британії у роки Другої світової війни — ред.) був великим, — у момент діалогу зі своєю дружиною, яка йому підказала щось таке, після чого він став великим. Або коли він був зовсім молодим і воював, — зазначив президент.

Він також додав, що не знає, у який момент люди стають визначними постатями.

Коли Лі Куан Ю (перший прем'єр Сінгапура, один з творців сінгапурського «економічного дива» — ред.) став видатною людиною? Тоді, коли він повністю змінив свою країну жорсткими, диктаторськими кроками? Він просто зробив велику країну з нічого, — нагадав Зеленський.

Глава держави резюмував, що для нього ці люди — видатні й іноді вони не є політиками.