Зеленский назвал, кто из лидеров его вдохновляет

https://racurs.ua/n153388-zelenskiy-nazval-kto-iz-liderov-ego-vdohnovlyaet.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, накануне визита в Париж 16 апреля дал интервью французскому изданию Le Figaro, в котором рассказал, кто из мировых лидеров его вдохновляет.

Я убежден, что если бы Стив Джобс (основатель корпорации Apple — ред.) пошел в политику, его также ненавидели бы многие люди, но он точно сделал бы что-то прорывное. Если бы Илон Маск (изобретатель, основатель SpaceX, Tesla — ред.) не запускал ракеты, а решил заниматься спортом, — он стал бы неплохим учителем для пловца Майкла Фелпса. То есть это просто большие люди, — цитирует главу государства Офис президента Украины.

По мнению Зеленского, планету вращают с большой скоростью прорывные люди, которые заставляют весь мир меняться.

Рузвельт наверняка был таким человеком. Но я не могу оценить только по книжкам, потому что есть успех, и этот успех разделяют только те люди, которые были рядом в тот момент. Я не знаю, когда Черчилль (премьер Великобритании в годы Второй мировой войны — ред.) был великим — в тот момент, когда он был в диалоге со своей женой, и она ему подсказала нечто такое, после чего он стал великим. Или когда он был совсем молодым и воевал, — отметил президент.

Он также добавил, что не знает, в какой момент люди становятся выдающимися фигурами.

Когда Ли Куан Ю (первый премьер Сингапура, один из создателей сингапурского «экономического чуда» — ред.) стал великим человеком? Тогда, когда он полностью изменил свою страну жесткими, диктаторскими шагами? Он просто сделал большую страну из ничего, — напомнил Зеленский.

Глава государства резюмировал, что для него эти люди — выдающиеся и иногда они не являются политиками.