Обезьян скрестили с людьми – чем закончился эксперимент ученых. Фото: https://monkeyplanet.moscow/

https://racurs.ua/n153387-obezyan-skrestili-s-ludmi-chem-zakonchilsya-eksperiment-uchenyh.html

Ракурс

Скрестить обезьян с людьми удалось исследователям из Китая и США.

Ученые ввели человеческие стволовые клетки в эмбрионы приматов и вырастили химерные эмбрионы в течение 20 дней — максимально разрешенного срока для проведения подобных экспериментов. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Cell.

В ходе эксперимента эмбрионам обезьян через шесть дней после оплодотворения вводили по 25 человеческих стволовых клеток.

Через сутки клетки прижились у 132 эмбрионов, однако на десятый день осталось 103 химерных эмбриона, а к 19-му дню в живых осталось только три зародыша. В то же время процент человеческих клеток оставался высоким на протяжении всего времени роста.

Химерами принято называть живые организмы, ДНК которых состоит из разнородного набора клеток. Их источником могут быть как разные особи одного и того же вида, так и представители разных видов. Первых искусственных химер ученые создали полвека назад.

Известно, что химеры человека и животных быстро гибнут, а человеческие стволовые клетки слабо приживаются.

Создав химеры на основе клеток людей и приматов, которые близки к человеку в эволюционном плане, мы сможем понять, что мешает формированию химер и как можно преодолеть эти барьеры, — рассказали авторы исследования.



В более долгосрочной перспективе ученые надеются использовать химеры для разработки новых подходов к скринингу лекарств, а также для создания потенциально трансплантируемых клеток, тканей или органов.

Ранее мы сообщали, что в лабораториях NASA 27 обезьян подвергли эвтаназии в феврале 2019 года. Животных убили в исследовательском центре в Эймсе в калифорнийской Кремниевой долине. Согласно документу ведомства, 21 примат страдал болезнью Паркинсона.