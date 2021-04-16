Мавп схрестили з людьми – чим закінчився експеримент вчених. Фото: https://monkeyplanet.moscow/

https://racurs.ua/ua/n153387-mavp-shrestyly-z-ludmy-chym-zakinchyvsya-eksperyment-vchenyh.html

Ракурс

Схрестити мавп з людьми вдалося дослідникам з Китаю і США.

Вчені ввели людські стовбурові клітини в ембріони приматів і виростили химерні ембріони протягом 20 днів — максимально дозволеного терміну для проведення подібних експериментів. Результати наукової роботи опублікували в журналі Cell.

В ході експерименту ембріонам мавп через шість днів після запліднення вводили по 25 людських стовбурових клітин.

Через добу клітини прижилися у 132 ембріонів, проте на десятий день залишилося 103 химерних ембріони, а на 19-й день в живих залишилося тільки три зародки. Водночас відсоток людських клітин залишався високим протягом всього часу експерименту.

Химерами називають живі організми, ДНК яких складається з різнорідного набору клітин. Їх джерелом можуть бути як різні особини одного і того ж виду, так і представники різних видів. Перших штучних химер вчені створили півстоліття тому.

Відомо, що химери людини та тварин швидко гинуть, а людські стовбурові клітини погано приживаються.

Створивши химери на основі клітин людей і приматів, які близькі до людини в еволюційному плані, ми зможемо зрозуміти, що заважає формуванню химер і як можна подолати ці бар'єри, — розповіли автори дослідження.



У довгостроковій перспективі вчені сподіваються використовувати химери для розробки нових підходів до скринінгу ліків, а також для створення клітин, тканин або органів для трансплантації.

Раніше ми повідомляли, що в лабораторіях NASA 27 мавп піддали евтаназії в лютому 2019 року. Тварин вбили в дослідницькому центрі в Еймсі в каліфорнійській Кремнієвій долині. Згідно з документом відомства, 21 примат страждав хворобою Паркінсона.